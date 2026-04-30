SOL-Investmentbeispiel 30.04.2026 19:43:13

Wie viel Wert mit einer Investition in Solana von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einer Investition in Solana von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Das wäre der Verlust bei einer frühen Solana-Investition gewesen.

Solana kostete am 29.04.2025 146,55 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,6823 SOL im Depot. Die gehaltenen Solana wären am 29.04.2026 56,67 USD wert gewesen, da der SOL-USD-Kurs bei 83,05 USD lag. Mit einer Performance von -43,33 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am 23.02.2026 fiel SOL auf ein 52-Wochen-Tief bei 77,69 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Solana am 18.09.2025 bei 247,55 USD.

Redaktion finanzen.net

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