|Performance im Fokus
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05.04.2026 11:03:15
Wie viel Wert mit einer Investition in Sui von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Vor 1 Jahr notierte Sui bei 2,258 USD. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 10 000 USD in SUI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4 428,42 Sui. Mit dem SUI-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,8706 USD), wäre die Investition nun 3 855,30 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 61,45 Prozent eingebüßt.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 29.03.2026 erreicht und liegt bei 0,8454 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 4,328 USD und wurde am 27.07.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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