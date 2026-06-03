|Lukratives USDT-Investment?
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03.06.2026 19:43:13
Wie viel Wert mit einer Investition in Tether von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Tether war am 02.06.2021 1,000 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in USDT investiert hat, hat nun 9 995,14 Tether im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 980,95 USD, da sich der Wert eines Coins am 02.06.2026 auf 0,9986 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 0,19 Prozent.
Bei 0,9977 USD erreichte der Coin am 04.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Tether am 10.10.2025 bei 1,002 USD..
Redaktion finanzen.net
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