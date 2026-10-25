|Krypto-Investment im Blick
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25.10.2026 19:43:13
Wie viel Wert mit einer Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Gestern vor 1 Jahr war ein Worldcoin 0,8959 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in WLD investiert worden wären, hätte man nun 1 116,19 Worldcoin im Depot. Mit dem WLD-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,4692 USD), wäre die Investition nun 523,77 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -47,62 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Worldcoin am 01.05.2026 bei 0,2345 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Worldcoin wurde am 26.10.2025 erreicht und liegt bei 0,9487 USD.
Redaktion finanzen.net
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