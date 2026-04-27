LTC-Investition 27.04.2026 11:03:13

Wie viel Wert mit einer Litecoin-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einer Litecoin-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Das wäre der Verlust bei einer frühen Investition in Litecoin gewesen.

Gestern vor 5 Jahren notierte Litecoin bei 247,37 USD. Bei einem Investment von 100 USD in LTC vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 0,4042 Litecoin. Da sich der LTC-USD-Kurs gestern auf 56,32 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22,77 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 77,23 Prozent verkleinert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 50,75 USD. Am 13.08.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 130,96 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Adrian Today / Shutterstock.com

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