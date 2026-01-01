Wie viel Wert mit einer Polkadot-Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

Bei einem frühen Investition in Polkadot hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde Polkadot bei 4,315 USD gehandelt. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in DOT investierten, hätten nun 231,75 Polkadot im Besitz. Da sich der DOT-USD-Kurs gestern auf 1,789 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 414,57 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 58,54 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von DOT wurde am 25.12.2025 erreicht und liegt bei 1,680 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 06.01.2025 erreicht und liegt bei 7,773 USD.

Redaktion finanzen.net