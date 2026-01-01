Frühe Investition 01.01.2026 11:03:13

Wie viel Wert mit einer Polkadot-Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einer Polkadot-Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

Bei einem frühen Investition in Polkadot hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde Polkadot bei 4,315 USD gehandelt. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in DOT investierten, hätten nun 231,75 Polkadot im Besitz. Da sich der DOT-USD-Kurs gestern auf 1,789 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 414,57 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 58,54 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von DOT wurde am 25.12.2025 erreicht und liegt bei 1,680 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 06.01.2025 erreicht und liegt bei 7,773 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1745
-0,0003
-0,03
Japanischer Yen
184,0555
-0,0140
-0,01
Britische Pfund
0,8709
0,0000
0,00
Schweizer Franken
0,93
0,0000
0,00
Hongkong-Dollar
9,1324
-0,0099
-0,11
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:11 Dezember 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
11:05 Bitcoin, Ether & Co: Die Gewinner und Verlierer der Kryptowährungen 2025
09:29 4. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
31.12.25 4. Quartal 2025: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
31.12.25 2025: Das sind die Tops und Flops der DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX beendet letzten Börsentag 2025 mit Rekord -- DAX schließt fester
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Dienstag deutliche Gewinne. Der DAX präsentierte sich ebenfalls fester.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen