|Performance-Check
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09.07.2026 11:03:13
Wie viel Wert mit einer Polkadot-Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre
Am 08.07.2023 wurde Polkadot bei 5,124 USD gehandelt. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 195,17 DOT im Portfolio. Die gehaltenen Polkadot wären am 08.07.2026 bei einem DOT-USD-Kurs von 0,8244 USD 160,90 USD wert gewesen. Aus 1 000 USD wurden somit 160,90 USD, was einer negativen Performance von 83,91 Prozent entspricht.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,8103 USD und wurde am 28.06.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 22.07.2025 bei 4,543 USD.
Redaktion finanzen.net
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