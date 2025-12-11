Performance im Blick 11.12.2025 11:03:13

Wie viel Wert mit einer Polkadot-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einer Polkadot-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Das wäre der Verlust bei einem frühen Polkadot-Einstieg gewesen.

Vor 5 Jahren notierte Polkadot bei 4,795 USD. Bei einer DOT-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 085,30 Polkadot in seinem Depot. Da sich der Wert von Polkadot am 10.12.2025 auf 2,198 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 582,99 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 54,17 Prozent verkleinert.

Bei 2,043 USD erreichte die Kryptowährung am 01.12.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 15.12.2024 bei 9,065 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1738
-0,0002
-0,01
Japanischer Yen
182,84
0,2300
0,13
Britische Pfund
0,8764
-0,0003
-0,03
Schweizer Franken
0,9329
-0,0001
-0,01
Hongkong-Dollar
9,1365
0,0011
0,01
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen