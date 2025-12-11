|Performance im Blick
Wie viel Wert mit einer Polkadot-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Vor 5 Jahren notierte Polkadot bei 4,795 USD. Bei einer DOT-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 085,30 Polkadot in seinem Depot. Da sich der Wert von Polkadot am 10.12.2025 auf 2,198 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 582,99 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 54,17 Prozent verkleinert.
Bei 2,043 USD erreichte die Kryptowährung am 01.12.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 15.12.2024 bei 9,065 USD.
