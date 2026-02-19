Performance-Check 19.02.2026 11:03:13

Wie viel Wert mit einer Polkadot-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Bei einer frühen Polkadot-Investition müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 18.02.2021 wurde Polkadot bei 31,21 USD gehandelt. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 320,40 DOT im Portfolio. Die gehaltenen Polkadot wären am 18.02.2026 bei einem DOT-USD-Kurs von 1,309 USD 419,49 USD wert gewesen. Aus 10 000 USD wurden somit 419,49 USD, was einer negativen Performance von 95,81 Prozent entspricht.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 1,246 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 10.05.2025 bei 5,303 USD.

Redaktion finanzen.net

