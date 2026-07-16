Wie viel Wert mit einer Polkadot-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Gestern vor 5 Jahren wurde Polkadot bei 13,03 USD gehandelt. Bei einer Investition von 10 000 USD in DOT vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 767,56 Polkadot. Die Investition hätte nun einen Wert von 649,66 USD, da sich der Wert von Polkadot am 15.07.2026 auf 0,8464 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 93,50 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von DOT wurde am 28.06.2026 erreicht und liegt bei 0,8103 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Polkadot liegt derzeit bei 4,543 USD und wurde am 22.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net