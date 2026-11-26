Das wäre der Verlust bei einem frühen Solana-Engagement gewesen.

Solana notierte gestern vor 1 Jahr bei 138,98 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,7195 SOL-Coins Mit dem SOL-USD-Kurs vom 25.11.2026 gerechnet (70,37 USD), wäre die Investition nun 50,63 USD wert. Damit wäre die Investition um 49,37 Prozent gesunken.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 06.06.2026 bei 62,15 USD. Bei 146,79 USD erreichte Solana am 14.01.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion Finanzen.net