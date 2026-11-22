|Investition im Check
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22.11.2026 11:03:15
Wie viel Wert mit einer Sui-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Sui wurde am 21.11.2025 zu einem Wert von 1,392 USD gehandelt. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 10 000 USD in SUI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7 185,56 Sui. Mit dem SUI-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,6483 USD), wäre das Investment nun 4 658,05 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 53,42 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief von SUI liegt derzeit bei 0,6483 USD und wurde am 21.11.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 06.01.2026 bei 1,906 USD.
Redaktion Finanzen.net
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