|Lohnendes XTZ-Investment?
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06.08.2026 11:03:13
Wie viel Wert mit einer Tezos-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Gestern vor 5 Jahren war ein Tezos 3,223 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in XTZ investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 31,02 Tezos. Mit dem XTZ-USD-Kurs vom 05.08.2026 gerechnet (0,1969 USD), wäre das Investment nun 6,109 USD wert. 2Damit hätte sich die Investition um 93,89 Prozent vermindert.
Das 52-Wochen-Tief von XTZ wurde am 05.08.2026 erreicht und liegt bei 0,1969 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Tezos am 09.08.2025 bei 0,9073 USD..
Redaktion finanzen.net
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