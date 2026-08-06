Wie viel Wert mit einer Tezos-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Tezos Investoren gebracht.

Gestern vor 5 Jahren war ein Tezos 3,223 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in XTZ investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 31,02 Tezos. Mit dem XTZ-USD-Kurs vom 05.08.2026 gerechnet (0,1969 USD), wäre das Investment nun 6,109 USD wert. 2Damit hätte sich die Investition um 93,89 Prozent vermindert.

Das 52-Wochen-Tief von XTZ wurde am 05.08.2026 erreicht und liegt bei 0,1969 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Tezos am 09.08.2025 bei 0,9073 USD..

Redaktion finanzen.net