So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Tezos verlieren können.

Gestern vor 5 Jahren war ein Tezos 4,764 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in XTZ investiert, befänden sich nun 20,99 Tezos in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 4,352 USD wert gewesen, da sich der XTZ-USD-Kurs auf 0,2073 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 95,65 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 12.08.2026 bei 0,1942 USD. Am 16.01.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,6195 USD.

Redaktion Finanzen.net