|Investition im Blick
|
19.11.2026 11:03:13
Wie viel Wert mit einer Tezos-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Gestern vor 5 Jahren war ein Tezos 4,764 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in XTZ investiert, befänden sich nun 20,99 Tezos in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 4,352 USD wert gewesen, da sich der XTZ-USD-Kurs auf 0,2073 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 95,65 Prozent verringert.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 12.08.2026 bei 0,1942 USD. Am 16.01.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,6195 USD.
Redaktion Finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: AlekseyIvanov / Shutterstock.com,leksiv / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,0988
|
0,0019
|
|
0,17
|Japanischer Yen
|
174,8635
|
-0,2565
|
|
-0,15
|Britische Pfund
|
0,8379
|
0,0001
|
|
0,02
|Schweizer Franken
|
0,9247
|
-0,0011
|
|
-0,12
|Hongkong-Dollar
|
8,6144
|
0,0127
|
|
0,15
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung dürfte den ATX belasten -- DAX vor rotem Start -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei fällt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt dürfte Startverluste verzeichen. Auch am deutschen Markt zeichnen sich zum Auftakt rote Vorzeichen ab. Asiens Börsen präsentieren sich am Freitag tiefrot.