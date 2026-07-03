Wie viel Wert mit einer Uniswap-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Uniswap wurde am 02.07.2025 zu einem Wert von 7,353 USD gehandelt. Bei einem UNI-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 135,99 Uniswap. Die Anlage hätte nun einen Wert von 431,78 USD, da sich der Wert von Uniswap am 02.07.2026 auf 3,175 USD belief. Damit wäre das Investment 56,82 Prozent weniger wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 2,396 USD und wurde am 10.06.2026 erreicht. Am 13.08.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 12,15 USD.

Redaktion finanzen.net