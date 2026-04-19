|Lukrative WLD-Investition?
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19.04.2026 19:43:13
Wie viel Wert mit einer Worldcoin-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Gestern vor 1 Jahr wurde Worldcoin bei 0,7093 USD gehandelt. Bei einer Investition von 1 000 USD in WLD vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 409,86 Worldcoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 371,35 USD, da sich der Wert von Worldcoin am 18.04.2026 auf 0,2634 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 62,87 Prozent abgenommen.
Das 52-Wochen-Tief von WLD wurde am 06.04.2026 erreicht und liegt bei 0,2430 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Worldcoin liegt derzeit bei 1,939 USD und wurde am 09.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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