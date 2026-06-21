Wie viel Wert mit einer Worldcoin-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Gestern vor 1 Jahr wurde Worldcoin bei 0,8843 USD gehandelt. Bei einer Investition von 1 000 USD in WLD vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 130,84 Worldcoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 689,35 USD, da sich der Wert von Worldcoin am 20.06.2026 auf 0,6096 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31,06 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von WLD wurde am 01.05.2026 erreicht und liegt bei 0,2345 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Worldcoin liegt derzeit bei 1,939 USD und wurde am 09.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net