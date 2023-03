Wie wird sich der Ethereum Preis im Angesicht des anstehenden Shanghai Update entwickeln?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Im Angesicht des für den 12. April geplanten Shanghai-Upgrades von Ethereum zeigen On-Chain-Daten einen allmählichen Anstieg der Ether Kennzahlen „Mean Coin Age“ und „Mean Dollar Invested Age“. Laut Santiment Academy bezieht sich das mittlere Münzalter auf das durchschnittliche Alter aller Münzen oder Token auf der Blockchain. Im Gegensatz dazu bezieht sich das mittlere investierte Dollar-Alter auf das durchschnittliche Alter aller Coins oder Token auf der Blockchain, gewichtet nach dem Kaufpreis. Ein Anstieg des mittleren Münzalters eines Vermögenswerts weist auf eine netzwerkweite Akkumulation dieses Tokens hin. Steigt hingegen das mittlere investierte Dollar-Alter eines Vermögenswerts, deutet dies darauf hin, dass Investitionen im Laufe der Zeit immer weniger bewegt werden.

Ein Blick auf die ETH-Börsenaktivität zeigt zudem, dass das Angebot des Coins außerhalb der Börsen in den letzten Tagen stark zugenommen hat. Dies bedeutet, dass lang gehaltene ETH-Münzen zwar die Adressen gewechselt haben, aber nicht verkauft wurden. Stattdessen wurden sie von den Börsen abgezogen und könnten als Sicherheit gestaked worden sein. Der Anstieg des gestaketen ETH und der Validierer im Netzwerk zeigt, dass trotz des Rückgangs der Bestände bei einigen großen ETH-Investoren das Interesse und die Beteiligung am Ethereum-Netzwerk weiterhin wachsen. Dies könnte darauf hindeuten, dass Anleger langfristig an den Erfolg und das Potenzial von Ethereum glauben.

Die bevorstehende Shanghai-Aktualisierung könnte auch einen Einfluss auf die Dynamik innerhalb des Ethereum-Ökosystems haben. Das Upgrade zielt darauf ab, die Skalierbarkeit, Sicherheit und Effizienz des Netzwerks zu verbessern, was zu einer noch größeren Akzeptanz und Nutzung von Ethereum führen könnte. Dies könnte wiederum den Wert von Ether steigern und das Vertrauen der Anleger in das Projekt stärken.

Generell zeigen die On-Chain-Daten und die Veränderungen bei den ETH-Beständen unterschiedlicher Investorengruppen eine interessante Dynamik im Ethereum-Netzwerk. Während einige große Investoren ihre ETH-Bestände reduzieren, erhöhen andere ihre Beteiligung und unterstützen das Netzwerk weiterhin. Die bevorstehende Shanghai-Aktualisierung und die kontinuierliche Weiterentwicklung des Ethereum-Ökosystems dürften dazu beitragen, das Interesse und die Beteiligung der Anleger langfristig aufrechtzuerhalten.

Auch diese Faktoren bedingen einen weiteren Preisanstieg von Ethereum:

In jüngster Zeit hat Ethereum (ETH) eine Zunahme der Netzwerkaktivitäten verzeichnet, die von einem Preisanstieg begleitet wurde, sodass der Coin am 23. März ein Jahreshoch von 1.855 US-Dollar erreichte. Das dezentrale Finanzwesen (DeFi) im Ethereum-Ökosystem verzeichnete ebenfalls einen Anstieg der täglichen Gebühren und wuchs innerhalb von 24 Stunden um 9 % am 23. März, was dem Preisanstieg entsprach. Mit dem Anstieg der Ether-Gebühren hat sich die Token-Wirtschaftsstruktur des Ethereum-Netzwerks in eine deflationäre Richtung entwickelt, wobei die Einnahmen innerhalb von 24 Stunden um 10 % gestiegen sind.

Trotz der positiven Dynamik des Ethereum-Netzwerks gibt es weiterhin Unsicherheiten bezüglich des Tokens. Regulierungsbehörden nehmen den Kryptosektor verstärkt ins Visier, und es gibt nach wie vor Diskussionen darüber, ob Ether als Sicherheits-Token im Sinne des Howey-Tests betrachtet werden sollte. Einige Anleger befürchten, dass das bevorstehende Shanghai-Update die gestaketen Ether freisetzen und den Verkaufsdruck erhöhen könnte.

Angesichts dieser gemischten Stimmung rund um ETH sind die Anleger verständlicherweise verwirrt. Dennoch prognostizieren Preisprognosen, dass Ether noch eine Fortsetzung der aktuellen Preiserholung erleben kann. Hier sind drei Gründe, warum sich die Kryptowährung in letzter Zeit in einem Aufwärtstrend befindet:

Zunahme der deflationären Natur von Ether: In den letzten Tagen verzeichnete ETH einen Kursanstieg, der teilweise auf die Verbrennung von 1.755 Ether in den letzten sieben Tagen zurückzuführen ist. Durch den Übergang von Ethereum zu einem Proof-of-Stake-Mechanismus entwickelt sich die Kryptowährung hin zu einer deflationären Natur. Ether erreichte sogar ein Allzeittief bei der Token-Emission von -0,1 % auf Jahresbasis. Anstieg der Gaskosten aufgrund von Arbitrums ARB Airdrop: Arbitrum, ein Ethereum Layer-2 Skalierungssystem, hat kürzlich an Fahrt gewonnen und zeigt eine erhöhte Aktivität im Netzwerk. Eine Ursache dafür ist der Airdrop seines nativen Tokens ARB in der vergangenen Woche. Die Anzahl der täglichen Transaktionen im Layer-2-Netzwerk erreichte einen neuen Rekord von 1.312.052. Ether-Bestände außerhalb der Börsen: Die ETH-Bestände außerhalb der Börsen sind in letzter Zeit gestiegen, was auf eine zunehmende Nachfrage und Akzeptanz der Kryptowährung hindeutet. Dies könnte auch ein Indikator für das langfristige Vertrauen der Anleger in das Potenzial von Ethereum sein.

Diese jüngste Entwicklung von Ethereum zeigt eine positive Tendenz, die sowohl auf die deflationäre Natur der Kryptowährung als auch auf die zunehmende Netzwerkaktivität zurückzuführen ist.

