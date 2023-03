Wie wird sich der Preis von Ethereum in den kommenden Tagen und Wochen entwickeln?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Obwohl der Ethereum-Preis in den letzten 24 Stunden um 0,6 % gestiegen ist, musste er am Wochenende einen Rückgang auf 1.560 $ hinnehmen, was bedeutet, dass er in einer Woche um 4 % und in den letzten 30 Tagen um 6 % gefallen ist. Trotz dieser Verluste ist der Kurs seit Anfang 2023 um 31 % gestiegen. In den letzten Tagen hat sich die Unterstützung von 1.550 $ jedoch als stark erwiesen und somit besteht die Möglichkeit, dass der Kurs nicht zu den Tiefstständen des letzten Jahres zurückkehren wird.

Das Ethereum-Netzwerk verfügt über einige der stärksten Fundamentaldaten auf dem Markt. Daher gibt es kaum Zweifel daran, dass ETH weiter steigen wird, sobald der Markt wieder wächst. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass das bevorstehende Shanghai-Upgrade vorübergehend zu einem Rückgang führen könnte, da es Abhebungen von Stakes ermöglicht. Trotzdem gibt es in jüngster Zeit positive Entwicklungen rund um Ethereum, wie die Nachrichten von Coinbase und Visa, die auf eine langfristige Aufwärtsbewegung von ETH hindeuten.

Anhand des Chartbildes von Ethereum lässt sich ablesen, dass der Kurs noch weiter absinken kann, bevor er sich wieder erholt. Der 30-tägige gleitende Durchschnitt hat sich in der vergangenen Woche abgeflacht und scheint nun wieder auf seinen 200-tägigen Durchschnitt zuzulaufen, was darauf hindeutet, dass weitere Verluste drohen.

Auch der Relative-Stärke-Index (RSI) von ETH ist unter 50 gefallen und könnte weiter sinken. Er wird erst am Tiefpunkt angelangt sein, wenn er irgendwo bei 30 oder 20 liegt. Trotzdem hat die Kryptowährung gute Arbeit geleistet, indem sie die Unterstützungsmarke von 1.550 $ gehalten hat, die seit Anfang Februar ununterbrochen Bestand hat. Selbst als diese Marke durchbrochen wurde, erholte sich der Kurs innerhalb weniger Tage wieder auf 1.600 $.

Obwohl es wahrscheinlich ist, dass ETH in den nächsten Tagen weiter fallen wird, gibt es dennoch Zuversicht, dass die Kryptowährung bald wieder an Fahrt aufnehmen wird. Allerdings hofft der Markt, dass der mögliche Konkurs der Silvergate Bank nicht auch andere kryptobezogene Unternehmen beeinflusst, was mittelfristig zu weiteren Verkäufen führen könnte.

Silvergate's death spiral is going to be rough for crypto.



I don't think retail investors realize how much market maker money moved around quickly via SEN, and how many crypto exchanges were/are banking with them.



Stock almost down to its ATL after hours. — Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) March 1, 2023

Während die meisten Börsen ihre Verbindungen zur Silvergate Bank bereits gekappt haben, könnte ein Kaskadierungseffekt ähnlicher Zusammenbrüche die Fähigkeit von ETH beeinträchtigen, sein Unterstützungsniveau aufrechtzuerhalten. Falls jedoch nur Silvergate betroffen ist, scheint der Marktausverkauf am Wochenende den Konkurs bereits vorweggenommen zu haben, sodass ein Konkursantrag des Unternehmens keine weiteren Auswirkungen auf den Markt haben sollte.

Sobald die Auswirkungen des Silvergate-Konkurses abklingen, ist ETH besser aufgestellt als die meisten anderen Kryptowährungen, um seine Erholung fortzusetzen. Es ist das dominierende Layer-One-Netzwerk mit seinen jüngsten Upgrades, die darauf abzielen, seine Position in den kommenden Monaten und Jahren weiter zu stärken. Obwohl es möglicherweise weitere kurzfristige Herausforderungen gibt, ist die langfristige Perspektive für ETH positiv, da es sich weiterhin als einer der führenden Akteure auf dem Kryptowährungsmarkt etabliert.

Volumenprofil-Indikator signalisiert jedoch fehlendes Vertrauen der Anleger

Der „Volumenprofil“-Indikator ist ein Instrument, das die Handelsaktivität von Ethereum auf Basis von Preisen anzeigt. Als Ethereum im März 2020 sein Bottom erreicht hatte, wies das Volumenprofil auf einem Wochenchart etwa 160 Millionen ETH-Trades in der Preisspanne von $85-$270 auf. Zu diesem Zeitpunkt war das Verkaufsvolumen um etwa 4 Millionen ETH größer als das Kaufvolumen.

Das Kaufvolumen von Ether nahm jedoch wieder zu, nachdem der ETH-Preis im Juli 2020 auf über 270 $ gestiegen war. Zwischen Juli und November 2020 zeigte das Ether-Volumenprofil etwa 64,25 Millionen ETH-Transaktionen im Bereich zwischen 270 und 450 US-Dollar an, wobei das Kaufvolumen das Verkaufsvolumen um fast 1 Million ETH überstieg.

Der Preis-Volumen-Trend blieb bis November 2021, als ETH/USD sein Rekordhoch bei rund 4.950 $ erreichte, weitgehend synchron zueinander. Dies zeigt, dass die meisten Händler Ether kauften, als der Preis stieg und ihr Vertrauen in die Langlebigkeit der Aufwärtsbewegung nach dem Absturz im März 2020 verdeutlichten.

Dieses Vertrauen scheint jedoch bei der Erholung des Ether-Marktes im Jahr 2023 zu fehlen. Zu Beginn der Preiserholung im Juni 2022, als der Ether-Kurs bei 900 $ lag, zeigte das Ether-Volumenprofil nur 12,50 Millionen ETH-Trades, mehr als 90% weniger als im März 2020. Trotz einer Preiserholung von 75% haben dieses Mal weniger Händler an der potenziellen Talsohle von Ether teilgenommen als zu Beginn des Bullenmarktes 2020.

Besorgniserregend ist auch das steigende Verkaufsvolumen während der aktuellen ETH-Kurserholung. Der „Point of Control“ von Ethereum zeigt ein Netto-Volumen von 8,21 Millionen ETH bei etwa 1.550 $, wobei die Verkäufer die Käufer um 170.000 ETH-Trades übertreffen.

Dies deutet darauf hin, dass die anhaltende Preiserholung von ETH möglicherweise nicht die Kraft hat, die sie im März 2020 hatte, insbesondere in Verbindung mit dem allgemeinen Rückgang des Volumenprofils in den letzten zwei Jahren. Weitere Hinweise auf einen Rückgang des Ether-Kurses ergeben sich aus einer von Ethereums On-Chain-Kennzahlen, die den prozentualen Anteil des zirkulierenden ETH-Angebots an den Gewinnen erfasst. Bis zum 6. März wurden etwa 65 % der ETH zu einem niedrigeren Preis gekauft, was die Wahrscheinlichkeit der Investoren, sich im Falle eines signifikanten Preisrückgangs Gewinne zu sichern, hochhält.

Dennoch gibt es viele positive Nachrichten für ETH

Die positive Nachrichtenlage für Ethereum setzt sich trotz dieser durchwachsenen On-Chain-Daten fort. Vor kurzem kündigte Coinbase an, dass es eine eigene Layer-two-Sidechain für Ethereum namens Base einführen wird, mit der das Unternehmen „1B+ Nutzer in die Kryptowirtschaft einbinden“ möchte. Durch die Integration von Base in das Ethereum-Ökosystem wird die Nachfrage nach ETH voraussichtlich steigen, da alle Transaktionen auf der zweiten Ebene letztendlich über die Ethereum-Blockchain und deren nativen Token abgewickelt werden. Zudem haben Aktualisierungen wie das EIP 1559-Upgrade das Nettoprägungsvolumen von neuen Token durch Ethereum reduziert, was ebenfalls zu einer steigenden Nachfrage nach ETH im Verhältnis zum Angebot führen könnte.

1/ We’re excited to announce @BuildOnBase.



Base is an Ethereum L2 that offers a secure, low-cost, developer-friendly way for anyone, anywhere, to build decentralized apps.



Our goal with Base is to make onchain the next online and onboard 1B+ users into the cryptoeconomy. pic.twitter.com/RmwZFJzGGs — Coinbase (@coinbase) February 23, 2023

Eine weitere positive Nachricht ist die Tatsache, dass der Zahlungsriese Visa USDC-Stablecoin-Zahlungen auf der Ethereum-Blockchain testet, was Ethereum den Einstieg eines der größten Zahlungsunternehmen der Welt ermöglicht.

Zusätzlich bereitet sich Ethereum auf die Veröffentlichung des Shanghai-Updates vor, das Stakern ermöglicht, die ETH, die sie als Belohnung erhalten haben, zurückzuziehen. Obwohl einige Kommentatoren argumentieren, dass dies zu einem kurzfristigen Ausverkauf führen wird, stellt das Update dennoch einen weiteren positiven Meilenstein für Ethereum dar, da es das Staking für die Nutzer effektiver macht.

Visa has been testing how to do large settlements using $usdc on #ethereum. #crypto is going to be an everyday part of everyone's lives soon. Get ready. — Lark Davis (@TheCryptoLark) February 6, 2023

Trotz der jüngsten Preiskorrektur und der möglicherweise bevorstehenden Auswirkungen des Konkurses der Silvergate Bank, wird erwartet, dass Ethereum bald wieder auf Kurs ist und sich bis zum Ende des Jahres wieder erholt hat. In der Tat könnte ETH leicht die 2.000 $-Marke überschreiten und auf dem Weg zu einer ernsthaften Erholung sein, insbesondere angesichts seiner starken Fundamentaldaten und seiner Position als dominierendes Layer-One-Netzwerk.

OKX – die beste Kryptobörse für ein ETH-Investment

Wenn es darum geht, Kryptowährungen wie ETH zu kaufen, ist die Kryptoplattform OKX eine der besten Optionen auf dem Markt. Insbesondere für den Kauf von Bitcoin bietet OKX attraktive Konditionen, die sowohl für erfahrene Trader als auch für Einsteiger interessant sein können. Doch nicht nur für Ethereum ist OKX eine gute Wahl, auch für den Kauf von anderen Kryptowährungen wie Solana oder Litecoin bietet die Plattform eine breite Auswahlmöglichkeit.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2017 hat OKX einen exzellenten Ruf erworben und wird von vielen als eine der besten Kryptobörsen angesehen. Die Plattform hat ihren Hauptsitz in Malta und ist eine Tochtergesellschaft der 2013 gegründeten OKCoin-Börse mit Sitz in China.

OKX bietet eine intuitive Benutzeroberfläche und eine hervorragende Nutzererfahrung, die es einfach machen, Kryptowährungen auf der Plattform zu kaufen und zu verkaufen. Die Plattform setzt hohe Sicherheitsstandards ein, um das Trading auf der Plattform sicher und zuverlässig zu gestalten.

Als eine der besten Plattformen zum Kauf von Ethereum bietet OKX verschiedene Zahlungsmethoden an, wie beispielsweise Kreditkarten und Banküberweisungen, um den Kauf von Kryptowährungen besonders einfach und transparent zu gestalten. Darüber hinaus hat OKX wettbewerbsfähige Gebühren, die es Nutzern ermöglichen, Kryptowährungen zu günstigen Konditionen zu erwerben.