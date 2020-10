Wieso die Trump-Ansteckung den Eurokurs drückt

Nach deutlichen Abschlägen in den ersten Handelsstunden konnte die Gemeinschaftswährung die Verluste jedoch wieder eingrenzen. Am Vormittag wurde der Euro mit 1,1723 Dollar gehandelt, zuvor war er unter die Marke von 1,17 US-Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag noch auf 1,1752 Dollar festgesetzt.

Die Nachricht, dass sich US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania mit dem Coronavirus angesteckt haben, sorgte bei der Weltreservewährung Dollar zunächst für Nachfrage. Dies belastete im Gegenzug den Euro. Der Effekt ließ jedoch im Verlauf des Vormittags nach.

Zudem sorgten Berichte über ein geplantes Gespräch zwischen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem britischen Premier Boris Johnson für Bewegung beim Pfund, die britische Währung legte zu. Mit dem Gespräch wird die Hoffnung verbunden, dass Bewegung in die feststeckenden Brexit-Gespräche kommt.

Wichtige Konjunkturdaten stehen erst am späten Vormittag an. Am Morgen werden Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone veröffentlicht. Am Nachmittag wird der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht für September veröffentlicht.

