Wieso sich der Euro bei 1,02 US-Dollar zeigt

Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0197 Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0190 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenstart dürften Anleger vor allem auf neue Wirtschaftsdaten aus Deutschland blicken. Das Münchner ifo-Institut veröffentlicht sein monatliches Geschäftsklima. Die Unternehmensumfrage gibt Auskunft über Stand und voraussichtliche Entwicklung der Konjunktur. Angesichts von Energieknappheit und Rezessionssorgen wird mit einer deutlichen Stimmungseintrübung gerechnet.

/bgf/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)