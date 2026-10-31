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31.10.2026 14:25:00
Will AI Provide a Boost for XRP? The XRP Blockchain Ledger Just Hit 14 Million in AI Agent Transactions.
Today, at least a few artificial intelligence agents are sending money and making payments on the XRP Ledger (XRPL), but so far, it hasn't done much for XRP (CRYPTO: XRP) holders. As of Oct. 27, there were 14.6 million agent payments on the chain, which, as a group, were worth just $33,506.
If AI use in finance keeps growing, that sum might be just the start. But does that mean XRP holders will get some upside from it in the future, assuming agentic payments go big?
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