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13.11.2026 22:00:53
Will Bitcoin Finish a Second Straight Year Down for the First Time Ever?
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Devisenkurse
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|Dollarkurs
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1,1021
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|Japanischer Yen
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176,6725
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|Britische Pfund
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|Schweizer Franken
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0,9253
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|Hongkong-Dollar
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Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.