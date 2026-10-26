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26.10.2026 20:05:02
Will Bitcoin Hit $100,000 Before the End of 2026?
This year hasn't been a good one for the leading cryptocurrency Bitcoin (CRYPTO:BTC). It's been struggling to rally for prolonged periods, and since the start of the year, it's down around 10% -- and that's with it rising higher in recent months.
So far in 2026, it hasn't even hit the $100,000 mark, but that could change as it has been showing signs of life recently. Could it get there before the end of the year?
Image source: Getty Images.
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