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16.06.2026 15:04:12
Will Bitcoin Hit $50,000? 3 Wall Street Firms Have 3 Different Answers
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Devisenkurse
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|Kurs
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|Dollarkurs
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1,1593
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|Japanischer Yen
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|Britische Pfund
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|Schweizer Franken
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|Hongkong-Dollar
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-0,15
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Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch an, der deutsche Leitindex zeigte sich mit Schwankungen. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.