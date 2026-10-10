|
10.10.2026 16:00:23
Will Bitcoin Hit $500,000 by 2030? Strive CEO Matt Cole Says Maybe
This article Will Bitcoin Hit $500,000 by 2030? Strive CEO Matt Cole Says Maybe originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1202
|
0,0000
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
177,34
|
0,0000
|
|
0,00
|Britische Pfund
|
0,8474
|
0,0000
|
|
0,00
|Schweizer Franken
|
0,9294
|
-0,0030
|
|
-0,32
|Hongkong-Dollar
|
8,7909
|
0,0000
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.