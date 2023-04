Wird Love Hate Inu der nächste Shiba Inu? Mehr als 3,5 Millionen Dollar nach Enthüllungen des CEOs zum Projekt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Mittwoch, 12. April 2023 – Der erste und einzige Meme-Coin, der auf einem Vote 2 Earn Modell basiert, Love Hate Inu ($LHINU), hat in weniger als einem Monat mehr 3,5 Millionen Dollar gesammelt. Es bleiben noch 2 Tage, bevor der Preis in Stufe 5 von 0,000105 $ auf 0,000115 $ steigt, sodass interessierte Käufer schnell handeln sollten, um noch zum aktuellen Preis einzusteigen.

Der jüngste Meilenstein wurde erreicht, nachdem letzte Woche bekannt gegeben wurde, dass der Berater der UK All Party Parliamentary Group on Crypto and Digital Assets, Carl Dawkins – früherer für das Wachstum des Top 10 Meme Coins Tamadoge verantwortlich – neuer CEO ist. Dawkins hat das Projekt auf den Weg gebracht, indem er auf Twitter Spaces die Runde machte.

Am 8. April verfolgten 2.500 Zuhörer einen Twitter Space von BitBoy (Ben Armstrong), bei dem Carl zu Gast war. In einer breit angelegten Diskussion ging es um den Zustand der Kryptoindustrie in den USA, von der IRS bis hin zum US-Finanzministerium, das Krypto zu einer Bedrohung für die nationale Sicherheit erklärte. Dawkins sprach während des gesamten Programms und teilte sein Fachwissen und seine Expertenanalysen mit den virtuell Anwesenden. Ein paar Tage später, am Montag, den 10. April, hielt Dawkins ein AMA für die Love Hate Inu-Community von Twitter Spaces ab.

Wertvolle Lektionen aus dem Höhenflug lernen

Das Gespräch dauerte über eine Stunde und behandelte Themen wie Börsenlistings, wie man den Verkauf von Münzen bei deren Listung eindämmen kann und ganz allgemein, wie Dawkins die Erfahrungen aus anderen Projekten zu nutzen gedenkt. Die Frage nach einem seiner jüngsten Projekte, Tamadoge, kam auf und wie es kurzzeitig zum drittplatzierten Meme Coin nach Handelsvolumen wurde und was er daraus gelernt hatte.

Tamadoge erreichte einen Höchststand von 0,19 Dollar und eine Marktkapitalisierung von 380 Millionen Dollar, fiel dann aber Gewinnmitnahmen zum Opfer, da kurzfristige Spekulanten den Ausstieg suchten. Nach Ansicht von Dawkins war es zu früh zu viel.

Dawkins fuhr fort: „Ich bin wirklich froh, dass das neue Team die Roadmap erfüllt und ein großartiges Projekt zum Erfolg führt“. Er erklärte dann, wie der Staking-Mechanismus in Love Hate Inu, der ein integraler Bestandteil des Abstimmungssystems ist, die Token-Inhaber ermutigen wird, bei dem Projekt zu bleiben.

Er wies auch darauf hin, dass kein Projekt den Markt kontrollieren kann, aber dadurch, dass wir ein anspruchsvolleres Publikum ansprechen wollen, und vor dem Hintergrund unseres allgemein gesünderen Marktes, sollte Dumping durch kurzfristige Gewinnmitnahmen weniger ein Problem sein. Der CEO von Love Hate Inu wies auch darauf hin, dass das Projekt eine Situation wie bei Tamadoge vermeiden wolle, bei der eine Notierung an einer großen Börse erfolgte, die US-Händler ausschloss.

Stattdessen will Dawkins dafür sorgen, dass die dezentrale Börse Uniswap zur ersten Welle der Börsennotierung gehört, so dass jeder in der Lage ist, an der Aktion teilzunehmen. Dawkins ist bereits in Gesprächen mit Börsen, von denen mindestens zwei bereits feststehen. „Aber es macht keinen Sinn, sich einfach bei jeder Börse, die auftaucht, listen zu lassen“, sagt Dawkins. „Es gibt einige, die ich nicht mag, und andere, die mir gefallen.

Auch Abstimmungen über Fragen der Projektverwaltung sind vorgesehen

In der AMA (ask me anything) mit Community-Mitgliedern betonte Dawkins auch, dass es bei den Abstimmungen nicht nur um aktuelle Themen und Persönlichkeiten gehen wird. Er verriet, dass es auch Umfragen zu Fragen der Projektverwaltung geben wird. So könnte die Community beispielsweise an der Entscheidung beteiligt werden, wofür Marketingbudgets ausgegeben werden sollen.

Insgesamt nahmen 1.200 Personen an dem Love Hate Inu Twitter Space AMA teil. Dawkins empfahl den Teilnehmern, nach ähnlichen AMA-Veranstaltungen auf anderen sozialen Projektkanälen wie Discord und Telegram Ausschau zu halten. Ein weiterer Aspekt, der bei dem AMA auffiel, war das positive Feedback der Teilnehmer zu den Aussichten des Projekts. Es schien eine nahezu einheitliche Meinung zu geben, dass Love Hate Inu eine Erfolgsformel für virale Popularität gefunden hat.

Ein Teilnehmer fragte, ob das Künstlerteam des Projekts weitere Figuren entwerfen werde, worauf Dawkins mit einem eindeutigen „Ja“ antwortete. Love Hate Inu hat mittlerweile 34.000 Follower auf Twitter und ein kürzlich veröffentlichter Tweet zur Feier des 3,4-Millionen-Dollar-Meilensteins (der inzwischen übertroffen wurde) erhielt 2756 Retweets und mehr als 3.000 Likes.

Das Entwicklerteam treibt die Produktentwicklung voran, wie z.B. VIP KYCs für Unternehmen

Abgesehen von den AMAs ist die wichtigste Nachricht über das Projekt, dass die Produktentwicklung weitergeht. Das ist wichtig, denn es bedeutet, dass das Team nicht darauf wartet, dass die Hardcap erreicht wird, sondern stattdessen die Entwicklung vorantreibt.

Auf der Produktseite teilte Dawkins mit, dass das Entwicklerteam derzeit an einem VIP-KYC-System (Know your Customer) für Unternehmen arbeitet, die ernsthaftere Umfragen durchführen möchten. Für die Bereitstellung des KYC-Systems werden derzeit Partnerschaften ausgehandelt, aber Details können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt gegeben werden. Die VIP-Umfragen werden die Möglichkeit bieten, die Teilnehmer mit realen Belohnungen zu belohnen.

In Verbindung mit dem für die Stimmabgabe erforderlichen Einsatz können Unternehmen und Personen, die sich mit Umfrageergebnissen befassen, sicher sein, dass das Ergebnis nicht durch Bots verzerrt oder auf andere Weise manipuliert wurde. Umfragen und Abstimmungen auf der LHINU-Plattform bieten eine Sicherheit und ein Community-Vertrauen, das kein anderes System erreichen kann.

Dawkins führte das Beispiel von Love Hate Inu an, das eine Umfrage zu der Frage durchführte: „Wie viele von Ihnen würden an der Börse XXX handeln, wenn LHINU dort gelistet wäre?“ Die Ergebnisse einer solchen Umfrage würden der fraglichen Börse auf nachprüfbare Weise zeigen, dass das Projekt x echte Kunden mit echten Kryptobeständen für ihren Handelsplatz liefern könnte.

Rechtzeitig einsteigen, bevor der Love Hate Inu Vorverkaufspreis steigt

Der $LHINU-Token befindet sich derzeit in Phase 4 und kann für 0,000105 $ erworben werden. Insgesamt gibt es acht Vorverkaufsphasen, und interessierte Investoren sollten schnell handeln, um zum aktuellen Preis einzusteigen. Es sind noch etwas merh als 48 Stunden bis zum Ende von Phase 4 – das könnte auch früher eintreten, wenn die verbleibenden 700.000 $, die in dieser Phase aufgebracht werden müssen, bis dahin erreicht sind.

Während sich das Fundraising beschleunigt, sprechen Analysten bereits über Love Hate Inu als die vielleicht beste Kryptowährung, die man jetzt kaufen sollte. Angesichts seines einzigartigen Nutzens, der ihn von anderen Meme-Coins unterscheidet, könnte Love Hate Inu sehr leicht der nächste Dogecoin oder Shiba Inu werden.

Der Vorverkauf von $LHINU begann mit einem Preis von $0,000085 in Stufe 1 und wird nach Ende des Vorverkaufs bei $0,000145 liegen. Käufer, die als erste dabei waren, könnten einen sofortigen Gewinn von 70 % erzielen, wenn der Coin an den ersten Börsen notiert wird. Wer jedoch jetzt kauft, bevor der Preis in Phase 5 steigt, könnte immer noch einen Gewinn von 38 % auf dem Papier erzielen. Vergessen wir nicht, wie der Preis von Shiba Inu von 0,000000000153 $ im August 2020 auf 0,00001035 $ heute gestiegen ist – ein Gewinn von 7.228.658% oder etwa das 722.900-fache.

Kostengünstige und flexible Umfrageplattform bläst die Konkurrenz weg

Die Attraktivität von $LHINU liegt natürlich in seiner Umfrage- und Meinungsforschungsplattform, die auf der einfachen Prämisse von Liebe oder Hass aufbaut. Ein weiterer Punkt, den Dawkins in der AMA erwähnte, war, dass die Umfragen nicht auf binäre Ergebnisse beschränkt sind. „Anders als in der Politik, wo es oft nur rot oder blau gibt, wollen wir sicherstellen, dass es andere Schattierungen von Meinungen gibt, andere Optionen. Die dezentralisierte Token-Technologie von Love Hate Inu macht den Betrieb nicht nur billiger als herkömmliche Systeme, sie ist auch flexibler und leichter zu handhaben.

Mit dieser Technologie ist Love Hate Inu auf dem besten Weg, den Umfragesektor zu verändern – eine Branche, die auf 3,2 Milliarden Dollar geschätzt wird. Mit Love Hate Inu können Sie über alles abstimmen, was Ihnen gefällt, und zwar auf sichere und transparente Weise. Sicherlich macht es mit seinem memeartigen Aussehen und seiner viralen Tendenz Spaß, eine Stimme abzugeben, aber lassen Sie sich nicht davon täuschen, dass Sie den wichtigsten Punkt übersehen – eine leistungsstarke Technologie, die die Umfragebranche umkrempeln wird.

Sowohl Marken als auch Verbraucher können auf der Plattform Umfragen starten. Marken können Anreize für die Teilnahme schaffen, indem sie Einzelpersonen mit einer Reihe von digitalen und sogar nicht-digitalen Gütern belohnen. Darüber hinaus wird die Häufigkeit der Stimmabgabe belohnt – je mehr Sie also abstimmen, desto mehr verdienen Sie. Wie bereits erwähnt, wird die Sicherheit durch Einsätze untermauert. Um an den Umfragen teilnehmen zu können, müssen Sie den $LHINU-Token für 30 Tage einsetzen (Staking).

Ein fairer Vorverkauf mit einer großzügigen Token-Zuteilung von 90% des Angebots

Love Hate Inu hat eine großzügige Zuteilung von Token für die Öffentlichkeit in Höhe von 90% des Gesamtangebots von 100 Milliarden Token. Aufgrund dieser Entscheidung besteht nicht die Gefahr, dass die Entwickler sich mit Ihrem Geld aus dem Staub machen und nichts zurücklassen. Sie können Love Hate Inu mit ETH, BNB oder USDT (Tether-Stablecoin) kaufen. Ein weiterer Bonus für Vorverkaufsinvestoren ist, dass es keine Sperrfrist für den $LHINU-Token gibt, was bedeutet, dass Käufer 100% ihres Kaufs erhalten.

Jetzt $LHINU zum günstigen Vorverkaufspreis sichern.







Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.