|
04.12.2025 21:43:00
With bitcoin down to around $92,000, should you rethink how much crypto to own? Here’s what experts say.
Financial institutions like BlackRock and Fidelity are now giving crypto recommendations tooWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1663
|
0,0017
|
|
0,15
|Japanischer Yen
|
180,2985
|
-0,2515
|
|
-0,14
|Britische Pfund
|
0,8735
|
-0,0003
|
|
-0,04
|Schweizer Franken
|
0,936
|
0,0004
|
|
0,05
|Hongkong-Dollar
|
9,0784
|
0,0162
|
|
0,18
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX knapp tiefer erwartet -- DAX vor freundlichem Start -- Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag vorbörslich leicht abwärts, während der deutsche Leitindex auf einen festeren Start zusteuert. Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Die US-Börsen tendierten am Donnerstag letztlich in verschiedene Richtungen.