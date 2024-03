Wo geht's für den Bitcoin hin?: "Das nächste Ziel sind 100.000 Dollar"

Der Bitcoin-Hype hält genauso an wie die Rekordfahrt an den Aktienbörsen. Auch Gold steigt auf neue Höchststände. Wie hängt das zusammen? Welche Rolle spielen Bitcoin-ETFs und das anstehende "Halving"? Darum geht's in der neuen Folge "Brichta und Bell - Wirtschaft einfach und schnell". Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel