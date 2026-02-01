WLD-Investition im Fokus 01.02.2026 19:43:13

Worldcoin: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet

Bei einem frühen Worldcoin-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Worldcoin wurde am 31.01.2025 zu einem Wert von 1,770 USD gehandelt. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in WLD investierten, hätten nun 5 650,77 Worldcoin im Portfolio. Da sich der Kurs von WLD-USD gestern auf 0,4138 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 338,46 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 76,62 Prozent eingebüßt.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 01.02.2026 bei 0,4004 USD. Am 09.09.2025 stieg Worldcoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

