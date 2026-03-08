|Anlage unter der Lupe
|
08.03.2026 19:43:13
Worldcoin: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet
Vor 1 Jahr wurde Worldcoin bei 0,9366 USD gehandelt. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1 067,70 WLD im Depot. Die gehaltenen Worldcoin wären gestern 402,86 USD wert gewesen, da sich der WLD-USD-Kurs auf 0,3773 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 59,71 Prozent gleich.
Bei 0,3458 USD erreichte WLD am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 09.09.2025 bei 1,939 USD.
Redaktion finanzen.net
