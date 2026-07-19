Rentables Worldcoin-Investment? 19.07.2026 19:43:14

Worldcoin: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet

Worldcoin: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einer frühen Worldcoin-Investition gewesen.

Am 18.07.2025 war Worldcoin 1,140 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in WLD vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8 772,76 Worldcoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 303,29 USD, da sich der Wert von Worldcoin am 18.07.2026 auf 0,3765 USD belief. 2Damit hätte sich die Investition um 66,97 Prozent vermindert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte WLD am 01.05.2026 bei 0,2345 USD. Bei 1,939 USD erreichte Worldcoin am 09.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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