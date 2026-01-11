Profitable WLD-Investition? 11.01.2026 19:43:14

Worldcoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Worldcoin Anlegern gebracht.

Gestern vor 1 Jahr notierte Worldcoin bei 2,166 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in WLD vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4 617,52 Worldcoin. Da sich der WLD-USD-Kurs gestern auf 0,5718 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 640,24 USD wert. Damit wäre die Investition um 73,60 Prozent gesunken.

Bei 0,4789 USD erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 2,316 USD erreichte die Kryptowährung am 22.01.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

