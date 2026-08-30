Investmentbeispiel 30.08.2026 19:43:14

Worldcoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet

Worldcoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Worldcoin-Einstieg verlieren können.

Worldcoin wurde am 29.08.2025 bei 0,9061 USD gehandelt. Bei einem WLD-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11 036,29 Worldcoin. Die gehaltenen Coins wären am 29.08.2026 bei einem WLD-USD-Kurs von 0,3788 USD 4 180,27 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 58,20 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,2345 USD und wurde am 01.05.2026 erreicht. Bei 1,939 USD erreichte der Coin am 09.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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