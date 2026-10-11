WLD-Investmentbeispiel 11.10.2026 19:43:13

Worldcoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet

Worldcoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet

Vor Jahren in Worldcoin eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Worldcoin kostete am 10.10.2025 0,8868 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in WLD zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 11 276,80 Worldcoin. Die gehaltenen Coins wären am 10.10.2026 6 247,87 USD wert gewesen, da der WLD-USD-Kurs bei 0,5540 USD lag. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 37,52 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief von WLD liegt derzeit bei 0,2345 USD und wurde am 01.05.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 1,010 USD und wurde am 13.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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