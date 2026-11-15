Worldcoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet

Am 14.11.2025 notierte Worldcoin bei 0,7080 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in WLDinvestiert, wäre er nun im Besitz von 1 412,45 Worldcoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 358,76 USD, da sich der Wert von Worldcoin am 14.11.2026 auf 0,2540 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 64,12 Prozent verkleinert.

Das 52-Wochen-Tief von WLD wurde am 01.05.2026 erreicht und liegt bei 0,2345 USD. Am 18.11.2025 erreichte Worldcoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,6856 USD.

Redaktion Finanzen.net