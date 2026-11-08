|Rentable WLD-Anlage?
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08.11.2026 19:43:13
Worldcoin: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet
Gestern vor 1 Jahr notierte Worldcoin bei 0,8306 USD. Bei einer WLD-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 120,40 Worldcoin in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 40,26 USD, da sich der Wert eines Coins am 07.11.2026 auf 0,3344 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 59,74 Prozent verkleinert.
Das 52-Wochen-Tief von WLD wurde am 01.05.2026 erreicht und liegt bei 0,2345 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 10.11.2025 bei 0,8291 USD.
Redaktion Finanzen.net
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