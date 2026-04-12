|Anlage im Blick
|
12.04.2026 19:43:13
Worldcoin: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre
Am 11.04.2025 wurde Worldcoin bei 0,7401 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 135,12 WLD. Da sich der WLD-USD-Kurs gestern auf 0,2994 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 40,46 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -59,54 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von WLD wurde am 06.04.2026 erreicht und liegt bei 0,2430 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 09.09.2025 erreicht und liegt bei 1,939 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1725
|
0,0024
|
|
0,20
|Japanischer Yen
|
186,8
|
0,7400
|
|
0,40
|Britische Pfund
|
0,871
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Schweizer Franken
|
0,9246
|
0,0003
|
|
0,04
|Hongkong-Dollar
|
9,1808
|
0,0140
|
|
0,15
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.