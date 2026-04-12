Worldcoin: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Worldcoin gewesen.

Am 11.04.2025 wurde Worldcoin bei 0,7401 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 135,12 WLD. Da sich der WLD-USD-Kurs gestern auf 0,2994 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 40,46 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -59,54 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von WLD wurde am 06.04.2026 erreicht und liegt bei 0,2430 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 09.09.2025 erreicht und liegt bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net