Worldcoin: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Worldcoin gewesen.

Am 13.06.2025 wurde Worldcoin bei 1,001 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 99,86 WLD. Da sich der WLD-USD-Kurs gestern auf 0,5019 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 50,12 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -49,88 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von WLD wurde am 01.05.2026 erreicht und liegt bei 0,2345 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 09.09.2025 erreicht und liegt bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net