Performance im Blick 04.10.2026 19:43:13

Worldcoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Worldcoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Bei einem frühen Engagement in Worldcoin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Worldcoin war gestern vor 1 Jahr 1,341 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in WLD zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 745,80 Worldcoin. Da sich der Wert von Worldcoin am 03.10.2026 auf 0,5969 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 445,19 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 55,48 Prozent abgenommen.

Am 01.05.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,2345 USD. Am 06.10.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,306 USD.

Redaktion finanzen.net

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