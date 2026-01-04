|Performance der Anlage
|
04.01.2026 19:43:13
Worldcoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte
Am 03.01.2025 war Worldcoin 2,402 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 416,24 WLD im Portfolio. Da sich der Wert von Worldcoin am 03.01.2026 auf 0,5835 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 242,88 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 75,71 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 18.12.2025 erreicht und liegt bei 0,4789 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 2,617 USD und wurde am 06.01.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
