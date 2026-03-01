Worldcoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Bei einem frühen Engagement in Worldcoin hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr war ein Worldcoin 1,111 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 90,04 WLD-Coins. Mit dem WLD-USD-Kurs vom 28.02.2026 gerechnet (0,3994 USD), wäre das Investment nun 35,96 USD wert. Damit wäre das Investment 64,04 Prozent weniger wert.

Bei 0,3458 USD erreichte WLD am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 09.09.2025 bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net