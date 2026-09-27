Langzeit-Investition 27.09.2026 19:43:13

Worldcoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Worldcoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Investoren, die vor Jahren in Worldcoin investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Worldcoin wurde gestern vor 1 Jahr bei 1,286 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 77,76 WLD. Mit dem WLD-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,5231 USD), wäre das Investment nun 40,68 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 59,32 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,2345 USD und wurde am 01.05.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 1,349 USD und wurde am 02.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1391
0,0000
0,00
Japanischer Yen
179,21
0,0000
0,00
Britische Pfund
0,8599
-0,0011
-0,13
Schweizer Franken
0,9438
0,0017
0,18
Hongkong-Dollar
8,9355
0,0000
0,00
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:43 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
15:28 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen