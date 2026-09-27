Worldcoin: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Worldcoin wurde gestern vor 1 Jahr bei 1,286 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 77,76 WLD. Mit dem WLD-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,5231 USD), wäre das Investment nun 40,68 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 59,32 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,2345 USD und wurde am 01.05.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 1,349 USD und wurde am 02.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net