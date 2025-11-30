Worldcoin: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

So viel hätten Investoren mit einer frühen Worldcoin-Investition verlieren können.

Am 29.11.2024 lag der Kurs von Worldcoin bei 2,927 USD. Bei einer WLD-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 34,16 Worldcoin in seinem Depot. Die gehaltenen Worldcoin wären gestern 21,61 USD wert gewesen, da sich der WLD-USD-Kurs auf 0,6326 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 78,39 Prozent verringert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 21.11.2025 bei 0,5929 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Worldcoin am 06.12.2024 bei 3,924 USD..

Redaktion finanzen.net