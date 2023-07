Wrapped Kava-Kurs 835 Prozent höher: Das machen die Kurse der Digitalwährungen am Donnerstagmittag

Kryptokurse am Donnerstagmittag

Der Bitcoin-Kurs wertet am Donnerstagmittag um 1,49 Prozent auf 30.383,13 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 29.938,28 US-Dollar.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergauf. Bitcoin Cash steigt 3,70 Prozent auf 253,43 US-Dollar, nach 244,39 US-Dollar am Vortag.

Zudem gewinnt Ethereum am Donnerstagmittag hinzu. Um 1,79 Prozent auf 1.924,87 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 1.891,02 US-Dollar.

Daneben wertet Litecoin um 12:25 auf. Es geht 2,74 Prozent auf 94,67 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 92,15 US-Dollar stand.

Indessen verringert sich der Ripple-Kurs um -1,56 Prozent auf 0,8082 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 0,8211 US-Dollar.

Daneben wertet Cardano um 12:25 auf. Es geht 0,66 Prozent auf 0,3261 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,3240 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,07 Prozent auf 167,61 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 165,84 US-Dollar wert.

Mit dem IOTA-Kurs geht es indes nach oben. IOTA gewinnt 1,89 Prozent auf 0,1875 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,1841 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0060 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:25 bei 0,0061 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1552 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,1634 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0295 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 12:25 bei 0,0301 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Dash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (32,18 US-Dollar) geht es um 2,63 Prozent auf 33,02 US-Dollar nach oben.

Derweil geht es für den NEO-Kurs bergauf. NEO steigt 3,50 Prozent auf 9,258 US-Dollar, nach 8,945 US-Dollar am Vortag.

Wrapped Kava legt derweil um 835,62 Prozent auf 8,3011 US-Dollar zu.

