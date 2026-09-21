21.09.2026 16:00:00

Xiaomi Redmi Headphones Neo im Test: Guter Over-Ear-Kopfhörer für knapp 50 Euro

Der erste Over-Ear-Kopfhörer mit ANC unter dem Label Redmi ist günstig – und dennoch gut. Der Hersteller verspricht bis zu 72 Stunden Laufzeit.

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