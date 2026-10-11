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11.10.2026 18:11:22
XRP, Bitcoin, Ethereum Prices Fall as ETF Inflows Slow Ahead of US Inflation Data
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