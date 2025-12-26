|
26.12.2025 17:47:22
XRP Crashes 48% From July High: Did Ripple Spend $2.7B In Vain In 2025?
This article XRP Crashes 48% From July High: Did Ripple Spend $2.7B In Vain In 2025? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1772
|
-0,0011
|
|
-0,09
|Japanischer Yen
|
184,21
|
0,5600
|
|
0,30
|Britische Pfund
|
0,8722
|
0,0004
|
|
0,05
|Schweizer Franken
|
0,9297
|
0,0020
|
|
0,22
|Hongkong-Dollar
|
9,1481
|
-0,0122
|
|
-0,13