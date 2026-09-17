|
17.09.2026 14:59:33
XRP ETF Inflows Beat Bitcoin, Ethereum Again: What Is Going On?
This article XRP ETF Inflows Beat Bitcoin, Ethereum Again: What Is Going On? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1479
|
0,0014
|
|
0,12
|Japanischer Yen
|
179,02
|
-0,1300
|
|
-0,07
|Britische Pfund
|
0,8593
|
0,0027
|
|
0,32
|Schweizer Franken
|
0,9465
|
-0,0005
|
|
-0,05
|Hongkong-Dollar
|
9,0041
|
0,0119
|
|
0,13
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed hebt Leitzinsen an: US-Börsen im Plus -- ATX und DAX gehen deutlich fester aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zogen am Donnerstag an. An der Wall Street sind steigende Kurse zu sehen. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.