08.10.2026 15:45:08

XRP ETFs Are Growing but Why Does the Zcash ETF Get all the Attention?

This article XRP ETFs Are Growing but Why Does the Zcash ETF Get all the Attention? originally appeared on Benzinga.com

.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1232
0,0018
0,16
Japanischer Yen
177,57
0,5900
0,33
Britische Pfund
0,848
0,0003
0,04
Schweizer Franken
0,9326
0,0001
0,01
Hongkong-Dollar
8,8133
0,0103
0,12
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinheitlich
An den Börsen in Asien geht es vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen