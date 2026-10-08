|
08.10.2026 15:45:08
XRP ETFs Are Growing but Why Does the Zcash ETF Get all the Attention?
This article XRP ETFs Are Growing but Why Does the Zcash ETF Get all the Attention? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1232
|
0,0018
|
|
0,16
|Japanischer Yen
|
177,57
|
0,5900
|
|
0,33
|Britische Pfund
|
0,848
|
0,0003
|
|
0,04
|Schweizer Franken
|
0,9326
|
0,0001
|
|
0,01
|Hongkong-Dollar
|
8,8133
|
0,0103
|
|
0,12
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
An den Börsen in Asien geht es vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen.